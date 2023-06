Bmw Italia e Save The Children insieme per l’Emilia Romagna Donati 500 mila euro

(Di mercoledì 28 giugno 2023) I danni che la terribile alluvione del maggio scorso ha lasciato sulle spalle della popolazione, sull’economia locale e, addirittura, sulla orografia del, che ne è stata l'”epicentro”, sono stimabili e in parte già stimati, ma sono forse solo quelli visibili e direttamente tangibili. A questi si aggiungono poi quelli meno percepibili a occhio nudo, che si accostano direttamente ai disagi sociali che possono scaturire da situazioni di difficoltà come queste. Il Gruppo BMW, da anni promotore di progetti di valore sociale come SciAbile o SpecialMente, ha fatto sapere che intende fare la sua parte sostenendo il progetto “Ritorno Com’E.R.o” diThe, e promuovendo direttamente altre iniziative rivolte ai concessionari e ai clienti del territorio emiliano-romagnolo. Per ...

Groupha donato 500mila Euro per sostenere il Progetto "Ritorno Com'E. R.o" per fronteggiare l'emergenza in Emilia - Romagna , a seguito dell'alluvione che ha colpito la Regione nel maggio ... La donazione segue gli interventi messi in atto dalGroup, attraversoBanke Alphabet, per supportare la rete di vendita e i clienti delle zone colpite dall'...

