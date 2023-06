Non è più procrastinabile l'intervento dell'Asl di, ente preposto alla sanificazione della città, così come del resto avviene da tempo in tutti gli altri comuni capoluogo della Campania: da ...'Ho avuto la visita di una blatta immensa in casa - ci scrivono - Situazione terribile al piano terra e in strada, troppe. Il comune e l'Asl devono intervenire. Il problema si ripropone ogni ...Erba alta e sporcizia ovunque, in via Cacciatore, trae topi che costringono i cittadini a tenere ben chiuse le finestre e i balconi, nonostante il ...del verde che sta riducendoad un ...

Blatte a Salerno. Psi: “Asl responsabile. Si attivi immediatamente” Gazzetta di Salerno

Il coordinamento cittadino e gruppo consiliare del Partito Socialista Italiano al Comune di Salerno stigmatizzano il comportamento dell’Asl di Salerno ...Le numerose segnalazioni sulla presenza di blatte sul territorio hanno fatto infuriare i membri del coordinamento e del gruppo consiliare: "Stigmatizziamo il comportamento dell’Asl di Salerno" ...