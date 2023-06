Bisseck | quando a Milano? In concomitanza col ritiro Inter! ? Sky

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Si avvicina lo sbarco di Yann Aurelper firmare con l'Inter. Al momento il ragazzo è impegnato con la nazionale under 21 tedesca SBARCO ?nella prima metà di luglio. Arrivano aggiornamenti da Sky Sport sul giovane difensore preso dall'Inter per rafforzare e ringiovanire la propria difesa. Arriverà per sette milioni di euro dall'Aarhus e dovrebbe diventare il vice Alessandro Bastoni. Al momento il ragazzo è impegnato con la Nazionale della Germania Under 21 agli Europei di categoria. Dunque, il suo arrivo è incon l'avvio delprecampionato previsto per il 13 luglio.