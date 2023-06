Bimba giù dal balcone a Torino | ergastolo al compagno della madre ' Ora Fatima può riposare in pace'

L'imputato ha sempre sostenuto che lagli sfuggì di mano mentre giocava con lei sul balcone, mentre la pm Valentina Sellaroli ha insistito sulla volontarietà del gesto. Donna si ammala in un ...A sollevare i primi dubbi sulla versione di Azhar era stata l' autopsia sul corpo della... Non "sfuggita dalle mani" di Azhar, insomma, ma lanciatadal balcone. Subito dopo la lettura della ...Leggi Anche Torino, morta ladi tre anni precipitata da un palazzo - Fermato il compagno della madre: è accusato di omicidio Mohssine Azhar, che quello stesso giorno era stato condannato dal tribunale a 8 mesi per una ...

Bimba giù dal balcone a Torino, ergastolo all'imputato Agenzia ANSA