Il ragazzino scendeva in discesa. Sembra che abbia perso il controllo del mezzo. Il conducente dell'auto ha prestato i primi soccorsi e dato l'allarme... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli: turista 21enne in... verifica su impianti depurazione cittadini Cronaca [ 28/06/2023 ] L'innola guerra di Ester ...... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli: turista 21enne in... verifica su impianti depurazione cittadini Cronaca [ 28/06/2023 ] L'innola guerra di Ester ...

Bici contro auto: bambino di 8 anni ricoverato al Meyer LA NAZIONE

A oggi non esiste una cura per questa patologia neurologica, che colpisce 5 milioni di persone nel mondo, 300.000 solo in Italia ...A Gubbio un bimbo di otto anni è stato investito mentre si trovava in bicicletta. Attualmente ricoverato a Firenze, si indaga sulla dinamica ...