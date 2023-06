Biasin | «Brozovic vuole giocare a calcio No questione di soldi»

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Fabriziocommenta gli ultimi sviluppi legati a Marcelo, che sembra intenzionato a non accettare la corte dell’Al-Nassr. ALTO LIVELLO – Fabriziocommenta così, sul suo profilo Twitter ufficiale, gli ultimi sviluppi della vicenda tra Marceloe l’Al-Nassr: “dice 50 milioni. Che è come dire “Non è unadi”. Magari alla fine riusciranno a convincerlo, ma al momentocontinuare a“. Inter-News - Ultime notizie emercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti ...

... ha continuato. ' Lui in questo momento spera di trovare una soluzione per continuare a fare il calciatore. Quindi difficilmente in questo momentoaccetterà la proposta dei sauditi '. ...Intanto,ha mandato un segnale anche sui social. Rispondendo a una utente che commentava l'invito del giornalista Fabrizioal centrocampista a chiedere 40 milioni di euro a stagione, ...Ieri tutti davano per certo l'accordo frae i sauditi, ma perle cose stanno altrimenti. 'mi ha detto che al momento non ha parlato con nessuno . È una mezza verità ...

Biasin svela: “Ho scritto a Brozovic: ‘Mi mancherai’. E lui mi ha risposto così” fcinter1908

Brozovic ha detto no alla prima offerta di contratto da parte dei sauditi: infastidito, avrebbe chiesto un biennale da 30 milioni a stagione. Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, è intervenuto ai m ...Il giornalista Fabrizio Biasin sottolinea quanto possa essere controproducente vendere il portiere per ricomprare l’attaccante. Fabrizio Biasin su Sportitalia commenta le ultime voci di mercato riguar ...