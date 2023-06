Bianca Balti è nuda? No | ha la borsa e le scarpe di lusso

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di mercoledì 28 giugno 2023)è sotto la luce dei riflettori da quando è giovanissima. La top model ha sempre dovuto mostrare il suo corpo per esigenze lavorative ma, adesso che ha 39 anni, decide lei cosa esibire e in che modalità. Di ritorno a New York dopo un breve viaggio in Italia, laha regalato ai follower degli scatti infuocati e decisamente rivelatori.a New York Allo specchioDue occhi curiosi: è questo l’emoji scelto daper postare quattro foto ad altissimo tasso di seduzione. La modella si geolocalizza a New York: è nella Grande Mela chesi scatta dei selfie allo specchio della camera d’hotel. Il fisico longilineo che l’ha resa una delle donne più richieste nel mondo della moda è completamene nudo, fatto salvo per due accessori di ...