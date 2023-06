Best Airport Awards | il “Da Vinci” riconfermato per la 5° volta miglior aeroporto d’Europa

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Fiumicino – È in un clima di festa che si è celebrato al Leonardo dail riconoscimento del2023 da parte dell’“Council International” (ACI) – associazione internazionale di categoria dei principali aeroporti del mondo – che ha premiato per la quintalo scalo romano come. A darne annuncio l’Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, alla presenza di oltre 500 tra passeggeri e personale di Aeroporti di Roma che, all’interno dell’area di imbarco E appositamente allestita, hanno dato vita ad una vera e propria silent disco: una coreografia con DJ set in cuffia per un pomeriggio di divertimento e spettacolo aperto alla partecipazione di tutti i ...

SEA, assegnato allo scalo di Linate l'ACI EuropeAward 2023 Milano Linate è il miglior aeroporto europeo. 'Council International ' (ACI), l'associazione che rappresenta 500 aeroporti di 55 paesi in Europa, ha assegnato allo ...L'Human Resources Excellence Award rappresenta una categoria speciale deiAwards, i premi ai migliori aeroporti europei suddivisi per volume di passeggeri e per categorie, che quest'anno ...L'aeroporto cittadino del capoluogo lombardo si è aggiudicato il premio EuropeAward 2023, nella categoria degli aeroporti tra i 5 e i 10 milioni di passeggeri, per il lavoro svolto ...

Airport Council International ha assegnato allo scalo di Linate l’Aci ... ferpress.it

he was arrested for trying to fly drones around Heathrow Airport as part of a tiny environmental protest that infuriated the rest of the movement. A month later fringe wingnuts glued themselves to the ...Airport, which has faced significant delays, is set to commence operations starting from 13 July. The date was confirmed by Sanjeev Kumar, the chairman of the Airports Authority of India (AAI), ...