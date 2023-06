Berlusconi | nel testamento a Marta Fascina 100 milioni e la Villa di Arcore?

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Manca ancora qualche giorno prima di conoscere ildi Silvio. La sua morte, lo scorso 12 giugno all’età di 86 anni, ha dato il via a quella che è una corsa alla scoperta della sua eredità che vede la compagna, 33 anni, e i figli del Cavaliere, come assoluti protagonisti. Entro il 3 luglio, infatti, è prevista l’apertura delle ultime volontà dell’ex premier. La data è quasi certa, visto che il giorno dopo saranno presentati i palinsesti di Mfe-Media For Europe e cioè di Mediaset di. Tra oggi e domani i riflettori sono puntati sull’assemblea Fininvest che si riunirà giovedì 29 giugno per la prima volta, dalla morte del leader Silvio. Prevista in assemblea, l’approvazione del conto dello scorso anno (nel 2021 il fatturato aveva ...

Uscito su Netflix2016, "My Way,In His Own Words" è il documentario sulla vita di Silviotratto dal'omonimo libro di Alan Friedman e diretto da Antongiulio Panizzi, prodotto dalla Leone film ...... che si terrà giovedì 29 giugno per la prima volta dopo la morte del leader Silvio. Durante l'assemblea, si prevede l' approvazione del bilancio dell'anno scorso.2021, il fatturato ...... dalla morte del leader Silvio. Prevista in assemblea, l'approvazione del conto dello scorso anno (2021 il fatturato aveva superato i 4 miliardi di euro, con profitti di circa 360 ...

Berlusconi, nel testamento «continuità» per le aziende. A Fascina l’usufrutto della villa di Arcore (e denaro) Corriere della Sera

Vandalizzato con scritte offensive e ingiuriose, a meno di 24 ore dalla sua comparsa (martedì mattina) il murale che ritrae Silvio Berlusconi a Milano in via Volturno, quartiere Isola, davanti allo ...Nonostante la volontà di Alfonso Signorini di reintrodurre la cantante nel parterre del reality, “L’usignolo di Cavriago” non presenzierà alla prossima stagione del “GF Vip”… Pier Silvio Berlusconi ha ...