Berlusconi | il testamento | a Marta Fascina la villa di Arcore e 100 milioni Barche e opere d' arte a chi andranno? Le 10 cose da sapere

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Conto alla rovescia per conoscere ildi Silvio. L'apertura dovrebbe avvenire la prossima settimana, presso lo studio del notaio Arrigo Roveda, in via Mario Pagano a Milano,...

... gestire la cassaforte di famiglia nel corso del 2023, l'anno in cui le quote della finanziaria fondata da Silvioverranno passate in mano ai figli . Abbonati per leggere anche Leggi i ...Manca ancora qualche giorno prima di svelare il contenuto deldi Silvio. Il decesso del Cavaliere, avvenuto il 12 giugno a 86 anni, ha dato inizio a una sorta di "toto - ...Manca ancora qualche giorno prima di conoscere ildi Silvio. La sua morte , lo scorso 12 giugno all'età di 86 anni, ha dato il via a quella che è una corsa alla scoperta della sua eredità che vede la compagna Marta Fascina , 33 ...

Gli eredi Berlusconi difendono la Fininvest, a Fascina 100 milioni e l’usufrutto di Arcore La Stampa

Milano – Con il testamento ancora al sicuro in un cassetto della scrivania del notaio milanese Arrigo Roveda, l’eredità di Silvio Berlusconi si gioca per ora nelle assemblee e riunioni che tra oggi e ...Conto alla rovescia per conoscere il testamento di Silvio Berlusconi. L'apertura dovrebbe avvenire la prossima settimana, presso lo studio del notaio Arrigo Roveda, in via Mario Pagano a Milano, alla ...