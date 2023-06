Berardi | c’è anche la Juve sull’esterno | le ultime

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Non solo la Lazio, perché suci sarebbel’interesse dellantus qualora dovesse partire Chiesa Non solo la Lazio, perché suci sarebbel’interesse dellantus qualora dovesse partire Chiesa. L’esterno neroverde, secondo quanto riportato da Repubblica, è sempre stato un pallino dei bianconeri che in caso di cessione dell’ex Fiorentina guadagnerebbero 60 milioni e potrebbero reinvestirli per il capitano del Sassuolo.

La Juve intanto per cautelarsi in caso di possibile partenza si muove sul mercato e nei radar del Ds Manna sarebbe tornato d'attualità il nome di Domenicocome scrive 'Repubblica'. Sul ...La Juventus infatti starebbe pensando proprio ain caso di addio a Federico Chiesa. Dopo aver accarezzato il sogno Milan negli anni passati, ora i bianconeri sarebbero una tentazione forte ...Lotito aspetterà che si apra qualche possibilità interessenta, mentre sembra poco propenso ad andare fino in fondo per. Intanto la Lazio perderà a zero Luka Romero , che si è accordato con il ...