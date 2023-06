Preferisco avere pochi soldi, ma essere in pace'die Fede: 'Intubato in terapia intensiva, ho rischiato di perdere tutto'. Il racconto della malattia Le dichiarazioni di Fede Alcuni ...... un tempo cantante di successo del duoe Fede, che oggi fa l'attore. Ha vissuto a Los Angeles ... Ladi Cairo (su Instagram) Necrologi, questa settimana non ne ho perso uno tra quelli ...Preferisco avere pochi soldi, ma essere in pace'die Fede: 'Intubato in terapia intensiva, ho rischiato di perdere tutto'. Il racconto della malattia Le dichiarazioni di Fede Alcuni ...

Benji, replica a Fede sui social: «Ho commesso tanti errori e ho ferito persone a cui tenevo, mi dispiace» leggo.it

Benji e Fede con le loro canzoni e la loro freschezza hanno fatto impazzire migliaia di fan che, negli anni scorsi, li hanno seguiti in tutta Italia nelle tappe del loro tour. Poi, il duo che ha fatto ...Qualche giorno addietro Federico Rossi aveva rotto il silenzio sulla rottura con Benjamin Mascolo, rivelando quali sono stati i rea ...