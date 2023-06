Bene la stretta di Meloni sugli stupefacenti | ma serve anche educare

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Leggere, pesanti, legalizzabili, illegali: la piaga delle sostanzein Italia è tutt’altro che guarita. Lo dimostra l'ultimo inasprimento delle pene previste nel disegno di legge per la riforma del Codice della Strada, e non solo Segui su affaritaliani.it

Un campo applicativorappresentato a SPS Italia da Mitsubishi Electric era visibile nell'area Maintenance. Nella ... Il progetto è stato sviluppato da Ambrosi incollaborazione con istituti ...Droghe, Andrea Muccioli ad Affari : 'Legalizzazione Aumenta i consumi e stimola la criminalità' Droghe . Leggere, pesanti, legalizzabili, illegali. Comunque se ne parli, l'importante è che se ne ...... èricordare che tra le principali cause dei moltissimi incidenti causati dai più giovani, migliaia solo negli ultimi anni, vi sono l'utilizzo del cellulare, l'alcol e le droghe. Questa, ...

Sicurezza stradale: Pianese (Coisp), bene stretta, ora aumentare ... COISP

In città il numero di vittime rischia di superare quello del 2022, le associazioni Borgogni e Guarnieri Onlus "Bene le nuove norme proposte sul codice, ma dobbiamo prendere esempio da Paesi come l’Ing ...Dalla frenata del mattone alla recessione in sette stati europei, tra cui l'ormai ex locomotiva tedesca. Meloni questa volta ha ragione: si rischia che la ...