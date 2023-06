Belgio U21 | il ct | «Eliminati per colpa dell’arbitro | avete visto tutti»

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Le parole di Jacky Mathijssen, ct delU21, sull’eliminazione dei diavoli rossi dagli Europei. I dettagli Jacky Mathijssen, ct delU21, ha parlato dopo la sconfitta contro il Portogallo. PAROLE – «Non lo dimenticherò mai. Penso che meritassimo almeno un pareggio e sarebbe stato sufficiente per la qualificazione, ma abbiamo giocato per vincere. Abbiamo giocato una buona partita, poi è arrivato questo rigore, un’invenzione e lo sa anche lo staff tecnico del Portogallo.hannoquello che è successo. Non dimenticherò mai questa azione».

L'Europeo Under 21 ha già perso squadre importanti come Olanda e, l'Italia ha una rosa forte e può puntare senza dubbio ad arrivare in fondo, ma stasera serve superare l'ostacolo Norvegia.... nel gruppo A, la Georgia padrona di casa ha pareggiato 1 - 1 contro l'Olanda assicurandosi il primo posto davanti al Portogallo , che ha soffiato la qualificazione alcon un rigore nei minuti ...Paesi Bassi ea casa, Georgia e Portogallo ai quarti, in qualit di prima rispettivamente seconda. Agli Europei, il verdetto emesso dal Gruppo A di quelli sorprendenti. Grazie all'1 - 1 contro la truppa ...

Euro U21, il Portogallo batte ed elimina il Belgio. 90' per De Ketelaere Milan News

Una sfida decisiva dell'Italia Under 21 contro la Norvegia per la qualificazione ai quarti di finale degli Europei ...Europei U21, chi avrebbe mai detto che la Georgia avrebbe vinto il girone Dopo aver sconfitto il Portogallo, i rossocrociati hanno fermato Belgio e Olanda.