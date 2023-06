Beffa araba per De Laurentiis | scippano il talento al Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Ilrischia di entrare nel vortice dell’Arabia Saudita per il calciomercato estivo: Depreso alla sprovvista dall’offerta. Il nuovo fronte del calciomercato è l’Arabia Saudita. Gli sceicchi stanno convincendo tantissimi campioni a lasciare l’Europa per offerte milionarie che stanno destabilizzando tutte le squadre del nostro continenete. E anche ilpotrebbe terminare in questo vortice pericoloso, con offerte impareggiabili e poche possibilità di opporsi alle cifre folli di cui si parla in queste ultime settimane., obiettivo Caprile: c’è l’assalto dell’Arabia Saudita Ilè già molto attivo sul calciomercato, anche se non ha ancora messo a segno cessioni o acquisti. Dal 1° luglio la società di Deinizierà a muoversi concretamente anche per ...