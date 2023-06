Beach soccer | Giochi Europei 2023 | Italia-Moldavia 6-4 Zurlo scatenato con una tripletta

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Non era stato un esordio semplice per la Nazionalena dimaschile quello di ieri neiin Polonia. Gli azzurri, guidati dal CT Emiliano Del Duca, sono stati sconfitti per 6-5 dall’Ucraina, pagando a caro prezzo alcune disattenzioni e non riuscendo a dare seguito allo sforzo fatto per rimanere in partita a metà del confronto. Nel secondo incontro del Gruppo B, i nostri portacolori si sono imposti per 6-4 contro la, che ha così subìto il secondo ko consecutivo nella rassegna, dopo il 9-4 contro la Svizzera. Una partita nella quale Emmanuele, con unaal 9?, 21? e 36?, è stato il mattatore, ben coadiuvato da Francesco Sciacca al 26?, Alessandro Remedi al 5? e da Tommaso Fazzini ...

Organizzato da PisaEventi e Pisa2014 in collaborazione con SibMale l'esordio della Nazionale italiana diche si arrende all' Ucraina per 6 - 5, ai Giochi Europei di Cracovia. Gli azzurri scenderanno in campo nuovamente domani alle 13 per sfidare la Moldova nella seconda giornata della ...Non inizia nel migliore dei modi il cammino dell 'Italia diai giochi europei in corso di svolgimento a Cracovia. La nazionale azzurra si trova subito di fronte all'Ucraina ma non riesce a strappare nemmeno un punto. La gara la sblocca dopo 3' ...

Primo Trofeo Litorale Pisano di beach soccer LA NAZIONE

Pisa, 28 giugno 2023 - Torna il classicone dell'estate, torna finalmente sulle spiagge del Litorale Pisano, il Torneo dei Bagni, da questa stagione 1' Trofeo Litorale Pisano. Organizzato da Pisa Beach ...SAN BENEDETTO DEL TRONTO. Va in archivio con un grande successo il Trofeo degli Chalet 2023 di beach soccer, al quale hanno preso parte più di 200 ragazzi, distribuiti nelle venti squadre che hanno ad ...