Bce | Meloni | aumento tassi rischia essere cura peggio che malattia

...l'aumento continuo dei tassi" da parte della"colpisca più le nostre economie che l'inflazione, che la cura sia più dannosa della malattia". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia,......del governoalla nomina di Fabio Panetta come prossimo governatore di Bankitalia, si apre per l'Italia anche la delicata partita del suo successore all'interno del comitato esecutivo della...A Roma però non tutti erano favorevoli a spostare Panetta dal direttorio dellavisto che, in ... i guadagni e lo stipendio di Fabio Panetta, il banchiere scelto dal governocome prossimo ...

Meloni sceglie il "Predestinato". Panetta al vertice di Bankitalia ... ilGiornale.it

“Non reputo utile all’Italia alimentare in questa fase una polemica interna su alcuni strumenti finanziari, come ad esempio il Mes ...«Anche il prossimo Consiglio europeo, il quarto da quando si è insediato il nuovo governo, ha in agenda sfide prioritarie per l'Unione europea: l'aggressione all'Ucraina, ...