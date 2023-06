...ladomani chissa' chi, anziche' fare tutto il necessario per ridare potere di acquisto alle persone, per sostenere le imprese nellaccesso al credito. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly......ladomani chissà chi, anziché fare tutto il necessario per ridare potere di acquisto alle persone, per sostenere le imprese nell'accesso al credito". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly...Così la segretaria del Pd, Elly, parlando in un punto stampa davanti alla sede della ... campione di scaricabarile, se la prenda con un ennesimo capro espiatorio - oggi la, domani chissà ...

Bce, Schlein: governo Meloni campione di scaricabarile Agenzia askanews

Bruxelles, 28 giu. (askanews) - "Io mi ero già espressa a Rapallo dai giovani di Confindustria qualche giorno fa auspicando che si fermasse l'aumento dei tassi. Non è andata così. Bisogna tenere conto ...«Anche il prossimo Consiglio europeo, il quarto da quando si è insediato il nuovo governo, ha in agenda sfide prioritarie per l'Unione europea: l'aggressione all'Ucraina, ...