Bce | Meloni | ' difendo indipendenza ma politica può esprimere valutazioni'

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "l'della Banca centrale europea eil mio diritto a valutare le decisioni che vengono prese, perchè questo è il ruolo della", che "non è dire sì acriticamente siamo d'accordo su tutto, il ruolo dellaè cercare di offrire il proprio punto di vista. Ritengo che sia nella mia responsabilità venire in Aula e spiegare al Parlamento italiano qual è la posizione che l'Italia ha tenuto su questa materia nelle sedi competenti". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia, nella sua replica alla Camera dopo il dibattito sulle comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo.