Bce | Lagarde | «Lo scenario non è recessivo ma il rischio c' è»

(Di mercoledì 28 giugno 2023) La presidente della Bce Christinenel panel conclusivo del forum di Sintra ha detto: «Il nostrodi base non include una recessione come conseguenza dei rialzi dei tassi, ma ilc'è sempre», ricordando che per l'anno 2023 la Bce prevede una crescita di 0,9%.ha dichiarato inoltre che il primo trimestre la crescita della la zona euro è stata «stagnante», mentre per il secondo trimestre «non ci sono grandi speranze che ci sarà una ripresa significativa». Nel terzo trimestre sarà «moderata».

Comunque, nonostante sette Paesi su venti dell’Eurozona siano entrati in recessione negli ultimi sei mesi, è difficile che la Bce decida di cambiare improvvisamente approccio. Anche perché la ...Lagarde: «Il nostro scenario di base non include una recessione come conseguenza dei rialzi dei tassi, ma il rischio c'è sempre» ...