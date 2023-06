“Basta con la panna nella carbonara” e “Mai più cappuccini serviti a cena” | la protesta degli ‘attivisti della pastasciutta’ a Roma

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Sono “attivistipastasciutta” e si sono dati appuntamento a fontana di Trevi,, perre. Contro chi o cosa? Contro i turisti e le loro “abitudini sbagliate”: “con la”, “No al cappuccino con la pasta”, “Mettere il pollo sulla pasta è un crimine in Italia”. Insomma, gli esempi potrebbero essere a decine. Nelle ultime settimane è cominciata una piccola rivolta di alcuni ristoratorini che, dal vivo o sulle pagine web, si sono rifiutati di “stravolgere i piatti tipicicucina italiana”. Hanno scritto post sui social per dire che nei loro locali non sarebbero stati mai più. Alle proteste dei ristoratori hanno ...

... in attesa di decidere a chi appartengono davvero,un altro procedimento. I tempi per presentare ricorso ormai stanno per scadere.attendere ancora poco per vedere le decisioni di Ilary. ...Su iOSandare in impostazioni, notifiche e scorrere fino in fondo, dove troviamo l'... In poche parole questi messaggi di test vengono inviatiil massimo livello di allerta e vengono ricevuti ...Acquistarla ha senso Certamente sì, e nonsolo Zelda: Tears of the Kingdom a convincerci di aver ragione.questa sua nuova versione, Nintendo ha infatti dotato la sua Switch di un nuovo e ...

Invece concita, il posto delle vostre storie - Ma ora basta con le inchieste Invece Concita

Roma, 28 giu. (askanews) - 'L'intenso lavoro diplomatico che stiamo svolgendo con i partner è volto soprattutto a superare vecchie contrapposizioni ...Costo della vita, retribuzioni e welfare inadeguato, evoluzione della società e pari opportunità: molte le questioni emerse nel sondaggio Emg Different, realizzato per “Demografica: Popolazione, perso ...