Basket | Danilo Gallinari può diventare un giocatore dei Miami Heat

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Nonostante una stagione passata in infermeria per cercare di completare la riabilitazione causa infortunio al ginocchio,in NBA è ancora un profilo interessante. Dopo aver salutato i Boston Celtics infatti, il cestista classe 1988 è approdato ai Washington Wizards, franchigia nella quale però il “Gallo” sembra essere solo di passaggio sfruttando il buyout. Secondo quanto riportato dalHerald infatti, isembrano interessati alla possibilità di mettere sotto contratto illodigiano per la stagione 2023-2024. Se così fosse, si allontanerebbero le voci rimbalzanti gli scorsi giorni di un possibile ritorno in Europa di, magari proprio in quell’Olimpia Milano che l’aveva lanciato, per lasciare spazio a una nuova stagione ...