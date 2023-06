Baselice | Antonio D’Onofrio sceglie Forza Italia

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto, medico di base del comune di, si iscrive a. “l’adesione del dottorqualifica ulteriormente il nostro partito nel Fortore e nel Sannio”, afferma l’On.le Francesco Maria Rubano, parlamentare e coordinatore provinciale azzurro nel Sannio. “A– prosegue Rubano – costruiremo un partito solido che opererà in stretta sinergia con il governo nazionale per rispondere in modo fattivo ai bisogni della comunità. La squadra che stiamo costruendo è formata da donne ed uomini di elevato spessore, tutti portatori di forte consenso. Offriamo ai cittadini un nuovo modo di far politica e sono sicuro che anche per queste significative ragioni alle elezioni europee e provinciali ...