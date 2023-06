Baseball serie A1 | Senago in coda | “Ma continuiamo a crescere”

Leggi su ilnotiziario

(Di mercoledì 28 giugno 2023)cede al Bologna ma intanto cresce Tecnogranitisconfitta nel trittico che l’opponeva al forte Bologna che guida inoltre il girone. Le sconfitte per 18-0 8-0 e 5-1 possono sembrare pesanti, ma nel frattempo il gruppo senaghese continua a fare confortanti passi in avanti in un campionato che annovera il meglio in assoluto di ...