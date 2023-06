Barzaghi | «Brozovic vuole giocare ad alti livelli | è originale»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Marcelosembra tentennare davanti all’offerta dell’Al-Nassr, Matteoconferma il motivo della scelta del croato su Sky Sport. DUBBI –così: «ha giocato una finale di Champions League da capitano dell’Inter, quindi a 30 anni ha ancora voglia di fare qualche stagione adssimo livello in Europa. L’interesse del Barcellona lo attira per questo, ma il club spagnolo non può pareggiare l’offerta dell’Al-Nassr subito a causa dei problemi economici. Vedremo cosa succederà, l’altro ieriera vicino all’Arabia Saudita, ora un po’ meno e conferma la sua originalità tentennando davanti ai tanti soldi offerti a differenza degli altri suoi colleghi» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, ...