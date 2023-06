Barrie Drewitt-Barlow | il miliardario diventa nonno per la prima volta | per la nipotina una villa da capogiro e un fondo fiduciario

Diventa nonno per la prima volta e regala alla nipotina una villa da un milione di euro. Il multi - milionario inglese- Barlow, con un patrimonio stimato a 200 milioni di sterline, ha deciso di esagerare per dare il benvenuto alla piccola Marina, partorita da sua figlia Saffron. Regalargli un ...Diventa nonno per la prima volta e regala alla nipotina una villa da un milione di euro. Il multi - milionario inglese- Barlow, con un patrimonio stimato a 200 milioni di sterline, ha deciso di esagerare per dare il benvenuto alla piccola Marina, partorita da sua figlia Saffron. Regalargli un ...

Diventa nonno per la prima volta, alla nipotina regala una villa e un conto da capogiro: «Due giorni di vita e leggo.it

È il caso del multimilionario inglese Barrie Drewitt-Barlow, che ha voluto celebrare con un dono decisamente sfarzoso la nascita della piccola Marina, primogenita di sua figlia Saffron, che lo ha reso ...In what comes as a strange news, a multi-millionaire has gifted his two-day-old granddaughter a house worth Rs 10.44.