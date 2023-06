(Di mercoledì 28 giugno 2023) La conferma per la prossima stagione, con tanto di rinnovo, sembra non essere in dubbio, ma, come riporta Il Corriere del Mezzogiorno è...

...circo ludico educativo a cura di Un clown per amico Aps A cura di Cooperativa Teatri diMercoledì 28 giugno - . Officina degli esordi - ore 18 Laboratorio "Il colore della danza" L'tra ......ch e dal 18 al 21 lugli o farà tappa al Castello Svevo di, al Castello di Manfredonia, al Parco archeologico di Canne della Battaglia e al Parco archeologico di Egnazia. Nel corso dell'...è luogo simbolo dell'e del dialogo, - commenta Francesca Bottalico - crocevia di popoli e culture, ponte tra Oriente e Occidente: qui le diversità non solo convivono ma rappresentano ...

Bari, incontro previsto tra Polito e Mignani | Mercato | Calciomercato ... Calciomercato.com

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, INCONTRO IN VISTA CON L'AG. DI CAPRILE E CRAGNO Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nel corso di questa settimana la Fiorentina avrebbe in agenda un contatto c ...INDISCREZIONI DI FV IND. FV, INCONTRO IN VISTA CON L'AG. DI CAPRILE E CRAGNO Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nel corso di questa settimana la Fiorentina avrebbe in agenda un contatto c ...