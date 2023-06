Barcellona | non solo Brozovic | occhi su un obiettivo della Roma

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Ilattende di capire se ci siano margini per Marcelo, ma il croato dell'Inter non è l'unico nome per il centrocampo:...

Ai piedi del podio troviamo il Bayern Monaco , la prima squadrainglese presente in classifica, ...7 milioni di quotazione (14,2m in meno rispetto a dodici mesi fa), e il, il cui valore ...L'altro cambiamento è che fino ad ora la somma dei costi dei nuovi calciatoripoteva superare il 40% dell'eccesso che un club si trovava a iscrivere rispetto al limite imposto dall'organo di ...... colche rimane sullo sfondo come possibilità di maggior prestigio nel caso in cui l'Al - Nassrriuscisse a convincerlo. L'INTER ATTENDE - Una situazione seguita con grande attenzione ...

Il Barcellona sta comprando giocatori che non è certo di poter registrare, proprio come un anno fa Undici

Le donne possono stare in topless in piscina. Lo dice il governo catalano. Proibirlo nelle piscine pubbliche è una “discriminazione” e quindi non si può fare.La Liga spagnola ha apportato alcune modifiche, approvate dai club in Commissione Delegati, per quanto riguarda i regolamenti di controllo economico che interessano i club che hanno superato i limiti ...