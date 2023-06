Barbie | il presidente della Mattel è volato a Londra per litigare con Greta Gerwig e Margot Robbie

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Secondo quanto riferito, ilsarebbeal fine di '' cona proposito di una scena di. Il Time ha pubblicato un nuovo articolo di copertina sulla realizzazione didi, rivelando che Richard Dickson,e COO di, si sarebbe recato sul set del film adurante la produzione per "" con la regista e cona proposito di una scena che credeva non fosse in linea con la sua compagnia di intrattenimento. Sebbene la scena in ...