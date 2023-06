Barbie avrà un sequel? Margot Robbie conferma | È in discussione | ma attenzione a non cadere in una trappola

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 28 giugno 2023) I fan se lo stanno già domandando: 'un?' La recente risposta dipotrebbe entusiasmare migliaia di persone. Sebbenenon sia ancora uscito nei cinema di tutto il mondo,ha rivelato che ci sono già stati colloqui su un possibile. Durante una recente intervista pubblicata da Time, l'attrice hato che sono attualmente in corso le trattative riguardo a un film successivo. Tuttavia, laha avvertito i fan dicendo che le possibilità sono infinite: "Da questo punto in poi potrebbe prendere una miriade di direzioni diverse. Ma penso che si cada in unase si cerca di creare un primo film pianificando anche i ...