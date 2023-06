Banlieue francesi in rivolta per la morte di un 17enne | ucciso dalla polizia | barricate e incendi nella notte | 24 agenti feriti Trentuno fermati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Le periferiesono in tumulto dopo che un– Naël M. – è statomartedì 27 giugno da un agente dia Nanterre, comune a nord-ovest di Parigi. Dopo ladel giovane, assassinato con un colpo di arma da fuoco dall’agente che è stato inchiodato in un filmato diventato virale sui social, in serata sono iniziate le rappresaglie. I giovani dellehanno innalzatoato auto e cassonetti, distrutto le pensiline degli autobus e quando sono intervenuti gliin assetto anti-sommossa, sparando gas lacrimogeni, hanno fatto partire molteplici lanci di oggetti. Altrisono stati appiccati lungo un binario ferroviario. Gli scontri,periferia ...