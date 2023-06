Bancarotta fraudolenta | indagati a Ischia i fondatori del bar Calise e Domenico Raccioppoli

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura partenopea (terza sezione Criminalità economica), di beni mobili e immobili per un valore complessivo di oltre 1,2 milioni di euro. La misura è stata disposta nei confronti di 5 imprenditori. SI tratta dei fratelli(Elsa, Emiddio, Marianna e Maria) noti sull’isola d’per il loro bar (che comprende anche caffetteria, pasticceria, gelateria, gastronomia e tea room) che produce e commercializza un particolare cornetto apprezzato da residenti e turisti, e, del gruppo, leader nella produzione di imballaggi per i settori industriali e moda, food packaging sostenibile e dpi, ...

...2 milioni di euro nei confronti di cinque imprenditori indagati, tra l'altro, per i reati die omesso versamento di ritenute. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le ...La misura è stata disposta nei confronti di 5 imprenditori indagati, tra l'altro, per i reati died omesso versamento di ritenute. Si tratta dell'epilogo di indagini condotte ...La ministra, che nel frattempo ha rinunciato agli incarichi nelle società, si è impegnata a coprire il milione e 200 mila euro di debiti per evitare il processo per. Il ...

Ischia, maxi sequestro per bancarotta fraudolenta a 5 imprenditori Livesicilia.it

ISCHIA – Oltre un milione e 200mila euro di beni. Questo il bilancio del sequestro preventivo effettuato questa mattina dalla nei confronti di cinque imprenditori. Sono indagati, tra l’altro, per i re ...Guai in arrivo per cinque imprenditori legati ad una storica azienda isolana. Le Fiamme Gialle di Ischia, dopo un’indagine condotta anche in collaborazione con il Nucleo di Polizia Economico ...