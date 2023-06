Bambina scomparsa a Firenze | Dna a occupanti ex hotel Astor per Kata

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Verrà eseguito un test del dna per tutte le persone che al momento delladella piccolavivevano nell'ex. A stabilirlo è stata la Procura di, che continua le indagini per sequestro di persona a scopo di estorsione. Al momento non risulta ancora nessun indagato. Il test del dna è stato disposto anche sui reperti sequestrati nelle stanze all'indomani dello sgombero. Secondo quanto si è appreso, i risultati di questi esami potrebbero servire per future comparazioni. Nel frattempo, per ricostruire il contesto in cui è sparita la, i carabinieri continuano ad ascoltare, come persone informate dei fatti, gli exdella struttura.

In queste ore lo zio Abel, l'uomo a cui era stata affidata la bambina, ha rilasciato una intervista esclusiva per Ore 14 ribadendo di non aver mai perso la piccola di vista, se non per pochissimi istanti.