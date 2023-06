(Di mercoledì 28 giugno 2023) CLUJ-NAPOCA (ROMANIA) (ITALPRESS) – L’Italia perde contro la1-0, viene eliminata alla fase a gironi degli Europei Under 21 e deve rinunciare anche al sogno delle Olimpiadi di Parigi 2024. Ai quarti di finale vanno Francia e Svizzera (travolta 4-1 dai Bleus), che sfideranno rispettivamente Ucraina e Spagna. Un gol dell’attaccante della Salernitana Erik Botheim condanna gli, ma allo stesso tempo non basta allaper passare il turno. Un verdetto amaro per Tonali e compagni in una partita con poche occasioni. La prima è dell’Italia. Al 14? un cross di Rovella sorprende la difesa norvegese e trova la testa di Pellegri, che però colpisce male da buonissima posizione. La squadra azzurra è pericolosa anche al 34?, quando su un rinvio di testa della difesa, Ricci lascia partire un tiro al volo di collo che trova ...

Aglinegato un rigore e non assegnato un gol Partenza da dimenticare per l'Italia Under 21 agli Europei. Glidi Paolo Nicolato sono stati2 - 1 dalla Francia. Polemiche sulla Uefa per la gestione arbitrale. Da più parti si ritiene che un torneo così importante venga svolto senza l'ausilio ...Italia sconfitta 2 - 1 dalla Francia nel match d'esordio negli Europei Under 21. A Cluj, in Romania, glivengonoin un match in cui i bleus passano in vantaggio al 22' con Kalimuendo. Al 36' pareggio di Pellegri, a segno di testa. La Francia firma il 2 - 1 decisivo con Barcola al 63' e ...Partenza da dimenticare per l'Italia Under 21 agli Europei, con glidi Paolo Nicolato2 - 1 dalla Francia dopo una partita funestata da almeno due episodi incredibilmente non visti dall'arbitro. Francesi in vantaggio al 22 con Arnaud Kalimuendo, poi ...

Azzurrini battuti dalla Norvegia, fuori dall'Europeo U.21 Agenzia di ... Italpress

Finisce 1-0 per la Norvegia: gli Azzurrini deludono e la rete del cacciatore della Salernitana Botheim rimanda subito a casa i ragazzi di Nicolato.CLUJ-NAPOCA (ROMANIA) (ITALPRESS) - L'Italia perde contro la Norvegia 1-0, viene eliminata alla fase a gironi degli Europei Under 21 e deve rinunciare anch ...