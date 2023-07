(Di mercoledì 28 giugno 2023) Redazione - Per la Cassazione, l'attività svolta dal difensore deve essere retribuita, a nulla rilevando che si sia trattato di mera "presenza formale" in

...e sindaco di Biccari per Fratelli d'Italia, piccolo comune in provincia di Foggia, nel territorio dove Roccella è stata candidata (perdente) all'uninominale: è consigliere con un...... assistita dall'Stefano Benvenuto, ha raccontato che il 18 maggio intorno a mezzanotte era ... Parere di congruità a difesa del professionista La legge sull'equooffre al professionista ...Non sarà riconosciuto all'Armella - che non risulta detenere azioni della società - alcunaggiuntivo per la cessazione del rapporto.

La Cassazione: l'avvocato ha diritto a un aumento del compenso in ... Il Dubbio

La Cassazione ricorda che l'avvocato ha diritto a un aumento fino a un quarto del compenso in caso di transazione della controversia ...Roma, 6 lug. (Adnkronos) – “L’equo compenso è un provvedimento importante, che testimonia l’attenzione che Governo e maggioranza intendono riservare al mondo delle professioni. È un primo tangibile ob ...