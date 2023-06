Aversa | controlli in fabbrica | fuggi-fuggi dei dipendenti

Quando è scattato il blitz c'è stato un fuggi - fuggi generale con i dipendenti che si sono nascosti anche nei magazzini e nei bagni: è successo durante iche la Polizia Locale diha effettuato in una fabbrica di scarpe nell'ambito del contrasto agli illeciti ambientali nella cosiddetta Terra dei Fuochi .Quando è scattato il blitz c'è stato un fuggi - fuggi generale con i dipendenti che si sono nascosti anche nei magazzini e nei bagni: è successo durante iche la Polizia Locale di(Caserta) ha effettuato in una fabbrica di scarpe nell'ambito del contrasto agli illeciti ambientali nella cosiddetta Terra dei Fuochi. Gli agenti sono ......di, veniva usato come attività per la lavorazione di suole ed accessori delle scarpe. All'interno dell'azienda sono stati identificati 12 dipendenti, alcuni che per sfuggire aierano ...

