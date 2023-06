Autostrada A12 | Tir in fiamme in Versilia Code e rallentamenti

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Rimorchio di un Tir con autovetture pressate è andato a fuoco sull'A12, Genova- Rosignano, in direzione sud, all'altezza della. Sul posto i vigili del fuoco di Massa Carrara e di Lucca, con tre autobotti e un carro schiuma

Autostrada A12, rimorchio di un tir a fuoco: traffico in tilt LA NAZIONE

Rimorchio di un Tir con autovetture pressate è andato a fuoco sull’Autostrada A12, Genova- Rosignano, in direzione sud, all’altezza della Versilia. Sul posto i vigili del fuoco di ...Arezzo, 28 giugno 2023 – Un altro tir in fiamme. Dopo l’incendio di un rimorchio in autostrada A12, un mezzo pesante è andato a fuoco lungo la strada statale 3 Bis “Tiberina” E45. Il tratto è stato te ...