Il campus internazionale dedicato alla danza è in programma da sabato 22 a sabato 29 luglio ad Arezzo...delle banche centrali continuano a spaventare lemondiali, reduci già da una giornata in affanno. Ieri la Banca d'Inghilterra ha alzato i tassi di 50 punti mentre nella due giorni di...... al netto delle spese, sarà devoluto alla Fondazione Pavarotti per l'elargizione didi studio ... convolte all'individuazione di giovani promettenti della lirica da far debuttare sul ...

Audizioni e borse di studio: InDanza&InArte coltiva giovani talenti LA NAZIONE

Arezzo, 28 giugno 2023 – Un campus per individuare, valorizzare e sostenere la formazione dei giovani talenti del mondo della danza tra audizioni e borse di studio. L’appuntamento è fissato da sabato ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 giu - - Sintra (Lisbona): si conclude il Forum Bce. Policy panel con la partecipazione di Andrew Bailey, governatore Banca d'Inghilterra; Christine Lagarde, p ...