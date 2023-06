Attenzione clienti Sky | un errore semplice che potrebbe causare un blackout del Wi-Fi

Leggi su oggi-notizie

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Oggi Notizie La connessione internet di un cliente SKYessere interrotta per settimane se cancella il contratto prima della scadenza. Un cliente ha scoperto questo problema quando ha provato a cancellare l'account intestato al suo ex marito. ISKY di solito non possono sottoscrivere un nuovo contratto Wi-Fi finché il vecchio account non è completamente chiuso. Inoltre,ro essere costretti a pagare una penale per la disdetta anticipata. È importante conoscere queste informazioni prima di interrompere la connessione con SKY. Di cosa parliamo in questo articolo... ISKY sono avvisati di non cancellare la loro connessione internet prima che scada il contratto Inon possono sottoscrivere un nuovo contratto Wi-Fi finché il vecchio account non è completamente ...