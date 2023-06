(Di mercoledì 28 giugno 2023) CONSUMATORI. Se uno strumento finanziario non è movimentato per 20 anni entra nel fondo Consap. Busi (Adiconsum): «Sono tante le richieste di aiuto».

Attenzione ai conti «dormienti», finiscono nelle casse di Stato L'Eco di Bergamo

CONSUMATORI. Se uno strumento finanziario non è movimentato per 20 anni entra nel fondo Consap. Busi (Adiconsum): «Sono tante le richieste di aiuto». Chi dorme non solo non piglia pesci, ma rischia an ...