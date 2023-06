Attenzione a WhatsApp Pink | consigli utili per proteggersi

(Di mercoledì 28 giugno 2023)non è la versione rosa ufficiale della nota applicazione di messaggistica che chiunque ha sul telefono. Meglio chiarirlo subito, siamo al cospetto di un malware molto evoluto e dunque pure tanto pericoloso, dal quale bisognerà stare sufficientemente alla larga per non cadere in trappola. Come si manifesta L’invito a scaricarepotrebbe giungere direttamente in una chat reale servizio per i messaggi. Un nostro contatto, di certo anch’egli ignaro del vero pericolo, ci invierà un collegamento a questa versione in rosa dell’app per comunicare. L’invito sembrerà innocuo, anzi potrà sembrare del tutto lecito e conveniente testare la novità, visto l’aspetto accattivante e alcune presunte funzioni aggiuntive promesse. Peccato che collegandosi al link, non si faccia altro che scaricare un ...

... con particolarealla sicurezza della balneazione e alla salvaguardia della vita umana in mare. Share this on... ancora una volta, che il livello diè sempre alto. Condividi: Fai clic qui per stampare ...per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere suAlcune dichiarazioni in particolare hanno però calamitato l'del pubblico da casa, ... Quando vedo i profili di coppia, che sia su Instagram o su, tremo". Notando una grande apertura ...

Fate attenzione a Pink WhatsApp: è solo una truffa TuttoAndroid.net

Sono oltre 53mila le targhe straniere annotate nel REVE, il Registro in cui vanno dichiarati i veicoli esteri utilizzati da residenti in Italia. Di questi, ben il 65,6%, pari a 35.087, circola nella p ...Brutte notizie per chi usa in modo massiccio WhatsApp e, soprattutto, anche altre app alternative di messaggistica istantanea. Secondo i ricercatori di cybersicurezza di ESET, infatti, è tornato a cir ...