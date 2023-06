“Attenti a questo messaggio” Cosa è il sms di allerta a milioni di italiani | perché lo hanno ricevuto

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Undi allarme su tutti i cellulari del territorio italiano. “La trasmissione via cellulare è gratuita e anonima: non è necessario registrarsi e il proprio numero rimane sconosciuto. Non ci sono dunque implicazioni sulla privacynon viene acquisito alcun dato personale. Quando la notifica di IT-alert arriva sul dispositivo blocca temporaneamente tutte le altre funzionalità del cellulare”, ha spiegato la protezione civile. “Per riportare il dispositivo alle condizioni ordinarie di utilizzo è necessario toccarlo in corrispondenza della notifica per confermare la ricezione”. La protezione civile chiederà anche di compilare un piccolo questionario che servirà a fare il tuning del servizio. Si tratta di un test del nuovo sistema di allarme pubblico nazionale, ‘IT-alert’, per l’informazione diretta alla popolazione in caso di gravi ...

