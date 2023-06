Attacco russo su Kramatorsk | almeno otto i morti Zuppi a Mosca

Mentre Putin disarma la Wagner , nel Donetsk in serata l'di Mosca provoca almeno 8 morti e 22 feriti, tra i quali anche un bambino e probabilmente, ... Intanto il presidentePutin ha ...Ma il presidenteha evitato di alzare il tiro riguardo a possibili collusioni esterne, ... rivista di recente, Mosca può usare l'atomica non solo in risposta a unsimilare - come ...L'fa parte di un astrategia già messa in campo dai russi, per sfiancare la popolazione ... Nel frattempo il Ministero della Difesaha annunciato che le truppe di Mosca hanno respinto sette ...

Attacco russo a Kramatorsk, 8 morti e 56 feriti, Kiev: "Uccisi 3 bambini". Zuppi in missione a Mosca - Stoltenberg: Nato pronta a difendersi da Mosca o Minsk - Stoltenberg: Nato pronta a difendersi da Mosca o Minsk RaiNews

Un alto generale russo era a conoscenza in anticipo dei piani di ribellione di Yevgeny Prigozhin. Lo scrive il New York Times citando fonti ...490esimo giorno di guerra in Ucraina. Bombardato un ristorante a Kramatorsk, nel Donetsk: morte 8 persone tra cui 3 bimbi ...