Atp Maiorca 2023 | Tsitsipas non vince più | fuori all’esordio anche in Spagna

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Non poteva andare peggio il cammino pre-Wimbledon di Stefanos, che incappa nell’ennesima sconfitta da favoritoin quel di. Il tennista greco perde in tre set contro Yannick Hanfmann con il punteggio di 6-4 3-6 6-2 al termine di un match in cui è risultato essere piuttosto nervoso sin dalle prime battute, finendo per prenderun penalty point dal giudice di sedia.arriva ai Championships con una sola vittoria nei tre tornei disputati in questa stagione erbivora.un’altra testa di serie alta del tabellone, vale a dire Ben Shelton. Il giovane americano ha ancora tanto da imparare sull’erba e si arrende al connazionale Eubanks per 7-6(2) al terzo e decisivo set. Chi invece non sembra avere alcuna voglia di mollare è ...

