ATP Maiorca 2023 | Hanfmann batte a sorpresa Tsitsipas Avanzano Eubanks | Rinderknech e Lopez

Non poteva andare peggio il cammino pre - Wimbledon di Stefanos Tsitsipas , che incappa nell'e nnesima sconfitta da favorito all'esordio in quel di. Il tennista greco perde in tre set contro Yannick Hanfmann con il punteggio di 6 - 4 3 - 6 6 - 2 al termine di un match in cui è risultato essere piuttosto nervoso sin dalle prime battute, ...- Lopez rinvia ancora il ritiro. Disastro Tsitsipas Non poteva che salutare il tennis sui prati del torneo di casa Feliciano Lopez. Non ha nessuna voglia di salutare il tennis con qualche ...250- IL PROGRAMMA DI GIOVEDI' 29 GIUGNO A partire dalle 12:00 - Harris vs Kotov A seguire - Rinderknech vs Eubanks Non prima delle 16:00 - Tsitsipas/Hanfmann vs Lopez/Thompson Non prima ...

ATP Maiorca 2023: Hanfmann batte a sorpresa Tsitsipas. Avanzano Eubanks, Rinderknech e

