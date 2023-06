Atletica | Jacobs | “Sto facendo terapie dolorose | Mondiali grande obiettivo”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Marcelltorna a parlare sui social network della sua condizione fisica in vista dei prossimi appuntamenti in pista. “Ciao a tutti, volevo innanzitutto ringraziarvi per i bei messaggi di conforto che mi avete mandato. Ho visto tutto e vi ringrazio tantissimo. Mi hanno fatto super piacere e mi hanno dato quella carica e energia di cui avevo bisogno. In tutto questo periodo sono sempre stato sul pezzo, ho sempre continuato a fare tutto quello che dovevo fare, stodelleabbastanza, che però sono quelle fondamentali per poter recuperare nel minor tempo possibile. Tutto sta procedendo nel migliore dei modi – dice in un video su Instagram – stiamo lavorando veramente bene e non vedo l’ora di scendere in pista e ricominciare a gareggiare, tutto questo in funzione del campionato del Mondo che ci ...