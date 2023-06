Atb, continua la ripresa post pandemia. Enrico Felli riconfermato presidente L'Eco di Bergamo

Bergamo. L’Assemblea dei Soci di ATB Mobilità S.p.A. ha approvato il bilancio di esercizio 2022 della società e ha preso atto del bilancio consolidato di Gruppo (che comprende la capogruppo ATB Mobili ...TRASPORTO PUBBLICO. Approvato il bilancio del Gruppo e rinnovato il cda con la conferma del presidente uscente. Ricavi in crescita, anche se non ancora tornati ai livelli del 2019 per effetto dell’ond ...