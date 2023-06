Asl Roma 5 | “No al taglio delle ore dedicato alle pulizie ospedaliere” | lavoratori in sciopero

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 28 giugno 2023)innel distretto coperto dalla Asl5. I Sindacati annunciano che per il prossimo 4 luglio (martedì, ndr) i dipendentiditte che svolgono il servizio per conto della Asl5 incroceranno le braccia per dire no al “ore dedicate a pulizia e sanificazione“. Un provvedimento che avrà ripercussioni, spiegano le rappresentanze dei, sia sull’occupazione che chiaramente su un servizio ritenuto fondamentale per i pazienti ricoverati.nella Asl5, Martedì 4 luglio 2023deiAd annunciare la mobilitazione sono stati ...