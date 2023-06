Ascolti Tv | chi ha vinto tra Sophie Cross e Una Mamma all' Improvviso | la classifica dei canali più visti

...Tv,ha vinto tra Sophie Cross e Una Mamma all'Improvviso: la classifica dei canali più vistiPer quanto riguarda gliTV ieri 27 giugno 2023 per le altre reti: LOVE MI su Italia 1 con 1. Inchieste da fermo su La7 con 723.000 spettatori (4.6%), la replica diVuole Sposare Mia ...TV di martedì 27 giugno : ieri il palinsesto della prima serata ha offerto finali di ... Il realityvuole sposare mia mamma o mio papà su Tv8 è stato visto da 307.000 spettatori, lo share è ...

Ascolti tv lunedì 26 giugno: chi ha vinto tra Temptation Island e Blanca Fanpage.it

Ascolti tv ieri martedì 27 giugno 2023 ... share 9.4% Inchieste da fermo (La7) - share 4.6% Chi Vuole Sposare Mia Mamma o Mio Papà (Tv8) - share 2.0% Avamposti – Nucleo Operativo (Nove) - 1.7% La ...Filippo Bisciglia al settimanale Chi ha parlato di Temptation Island, tornato in onda dopo un anno di stop. Il conduttore alle prese con le coppie spesso deve rimanere in silenzio, non può esprimere ...