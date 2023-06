Ascolti tv ascolti | ' Sophie Cross' su Rai1 vince la serata

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - L'ultima puntata di '– Verità nascoste' suha conquistato glidella primadi ieri con 2.014.000 telespettatori e il 12,6% di share. Canale 5 con 'Una mamma all'improvviso' ha ottenuto invece 1.481.000 telespettatori e il 9,9%. Terzo posto per 'Cartabianca' su Rai3 che ha chiuso con il record di 1.345.000 telespettatori e il 9,6% di share. Appena fuori dal podio Italia 1 che con 'Love Mi'su Italia 1 ha registrato 1.306.000 telespettatori con il 9,4%, mentre su Rai2 'Per tutta la vita' ha raccolto 840.000 telespettatori e il 5,3% di share. Retequattro con 'The Bourne Identity' ha conquistato 771.000 telespettatori e il 5,3% e La7 con 'Inchieste da fermo' ne ha interessati 723.000 con il 4,6%. Su Tv8 la replica di 'Chi vuole ...

Ascolti TV | Martedì 27 giugno 2023. Sophie Cross (12.6%) meglio di Una mamma all’improvviso (9.9%), record pe DavideMaggio.it

